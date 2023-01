O Pescados Rubén Burela revalida título na Supercopa de España

O Burela comezou cunha intensa presión tentando dominar ante o Torreblanca os primeiros compases da final onde Emilly Marcondes e Amandinha sumaron os primeiros disparos perigosos. Chegaba o 1-0 aos tres minutos de partido, obra de Antía Pérez no fondo tras unha gran combinación con Cilene. Os melillenses tentaron reaccionar buscando máis intensidade no seu xogo tras un tempo morto solicitado por Morenín. Aos doce minutos, Dany conseguiu superar a Soares cun potente disparo raso desde a distancia para ampliar a vantaxe local. Os dous equipos afrontaron o tramo final con catro faltas. A catro minutos do descanso, Emilly habilitou entre liñas a Peque que, sen deixar caer o balón, superou a Soares para marcar o terceiro gol local. Pouco despois, Juliana rematou alto unha contra rápida dirixida por Amandinha.

Xa co MSC cargado con cinco faltas, o Burela tivo un dez metros que Emilly lanzou fóra, pero coa expulsión de Bía os lucenses tiveron superioridade numérica coa que chegaron ao descanso. Torreblanca aguantou sen encaixar goles durante o segundo minuto en inferioridade no albor do segundo acto, para despois optar polo xogo de cinco con Thais como porteiro e xogador. Os melillenses lograron dominar o ritmo do xogo, ante un Burela que se esforzaba no traballo defensivo, cunha ocasión de Nega dentro da área que Jozi conseguiu resolver baixo os paus. A mediados do período, Thais, a través dun pase de Nega nunha boa tirada ofensiva de cinco, conseguiu poñer ao Melilla na loita polo título. Nunha rápida acción ofensiva, Emilly Marcondes puxo cara a Soares e pasouna por debaixo das pernas para devolver a tranquilidade ao equipo lucense. Irene Samper nunha rápida contra as galegas estrelou un tiro ao pau nunha ocasión clara para sentenciar a final. A final converteuse nun corredor de rúa nos tramos finais con chegadas perigosas en ambas as zonas, pero o resultado sería inamovible.

Pescados Rubén Burela: Caridad; Cilene, Antía, Emilly Marcondes y Dany (quinteto inicial). También jugaron, Peque, Irene Samper, Patricia, Jenny y Jozi (segunda portera).

MSC Torreblanca Melilla: Sara Soares; Amandinha, Bía, Juliana y Lydia (quinteto inicial). También jugaron, Ana Cunha, Jhennif, Nega, Nerea Miralles y Thais y Vika (segunda portera).

1-0, min. 3 Antía

2-0, min. 12 Dany

3-0, min. 16 Peque

3-1, min. 30 Thais

4-1, min. 31 Emilly Marcondes