Ourense será protagonista cunha contra o reloxo nesta cuarta edición da pobra ciclista

A provincia de Ourense será, co apoio da Deputación, a protagonista da terceira etapa da proba ciclista O Gran Camiño, cun trazado contra o reloxo, que se disputará o 28 de febreiro. A Ponte Romana da cidade de Ourense acolleu hoxe a presentación desta etapa, nun acto no que o presidente provincial, Luis Menor, destacou a competición como “unha gran aliada para a provincia, ao pensar no deporte e na promoción do territorio”.

O presidente provincial animou á cidadanía e aos visitantes a desfrutar da proba ciclista, un “espectáculo” co que observar a deportistas profesionais, nacionais e internacionais e que, ademais, nesta edición, “chegará potencialmente a máis poboación”. Menor sinalou O Gran Camiño como “a gran oportunidade” para divulgar a provincia de Ourense, onde as competicións de primeiro nivel teñen “cabida e éxito asegurado” a través “dun marco idóneo”.

O Gran Camiño, unha proba ciclista de carácter profesional que recupera a esencia da antiga Volta Ciclista a Galicia, transcende o seu obxectivo do fomento do deporte, para promover tamén as posibilidades turísticas do territorio. A cuarta edición da proba celébrase do 26 de febreiro ao 2 de marzo, con diferentes trazados ao longo da comunidade autónoma e coa novidade de incluír Portugal no inicio da carreira.

No caso de Ourense, o protagonismo será na terceira etapa. O venres 28 de febreiro será a data na que O Gran Camiño dispute unha proba contra o reloxo de 15 quilómetros, con saída da Ponte Romana de Ourense e chegada a Pereiro de Aguiar.