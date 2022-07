A natación e maila incorporación do pádel surf como novidade son os deportes que protagonizarán esta próxima fin de semana -9 e 10 de xullo- a segunda edición da Arnoia Termal Sports, que co apoio da Deputación de Ourense reunirá a máis de 150 deportistas en augas do río Miño e situará á contorna termal deste concello como punto de referencia turístico-deportivo. Unha cita que foi presentada esta mañá no pantalán de Arnoia coa presenza do vicepresidente primeiro da Deputación, Rosendo Fernández; o alcalde, Rodrigo Aparicio; o xefe provincial de Deportes da Xunta en Ourense, Manuel Pérez; o xerente de Caldaria, Javier Soto; e o director técnico da proba, Serafín Martínez.

Rosendo Fernández cualificou o escenario da presentación e da proba como “unha xoia da natureza, unha das mellores láminas de auga de Europa que fan posible que podamos desenvolver a estratexia de turismo deportivo pola que aposta a Deputación e o Inorde”. Para o vicepresidente primeiro, “non hai mellor lugar que este para poñer en valor a promoción de Ourense como destino turístico, con eses catro grandes piares que se concitan neste enclave: natureza, patrimonio, termalismo e enogastronomía”.

Presentación da II Arnoia Termal Sports | onda cero

Rodrigo Aparicio puxo énfase na novidade que supón a celebración da Copa Galicia de pádel surf nun encontro deportivo “que irá sumando variantes cada ano o que a fará máis atractiva”, mentres que Manuel Pérez subliñou que citas deportivas como esta “son froito da colaboración institucional entre a Xunta de Galicia, a Deputación e o Concello de Arnoia, pero tamén da implicación de entidades privadas como o grupo Caldaria”. O seu xerente, Javier Soto, agradeceu “a estratexia da Deputación para toda a provincia impulsando un ecosistema deportivo, onde o deporte xera un impresionante retorno e achéganos a cualificación de destino especializado”.

Serafín Martínez detallou as características da II Arnoia Termal Sports, incidindo en que a celebración da Copa Galicia de pádel surf terá a súa continuación 31 de xullo coa celebración, neste mesmo escenario, da proba internacional Arnoia Sup Challenge. Polo que respecta ao programa deportivo da fin de semana, as probas comezarán o sábado, día 9, coa competición de natación en augas abertas en dúas distancias: 3.000 e 1.500 metros na contorna do hotel balneario Caldaria de Arnoia. O domingo celebraranse as competicións de pádel surf que incluirán as categorías Sub 8, 10, 14, 16, promoción, sub 18 e elite.