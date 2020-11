Míkel Úriz recibió en el Pazo dos Deportes Paco Paz, el premio al “Jugador Estrella Galicia del mes de octubre”. El jugador del Ibereólica Renovables Ourense obtiene el premio tras imponerse en las votaciones con el 37% de los votos emitidos, imponiéndose a Álex Mazaira y Adonys Henríquez.

El base navarro, se convierte así en el primer ganador del premio en la temporada 20/21 tras unos número de 14 puntos, 4 rebotes y 3’3 asistencias, con grandes porcentajes tanto en tiros de dos (61’5%) como en triples (50%), todo ello en poco más 24 minutos de juego.

Mikel Úriz, Jugador Estrella Galicia del mes de octubre | onda cero

En el momento de recibir el trofeo que lo acredita como “Jugador Estrella Galicia del mes de octubre”, Míkel se mostró muy gradecido y quiso dar las gracias a todos los aficionados por su confianza y apoyo: “Estoy muy contento por haber ganado este premio y más por ser el primero de la temporada ya que, al ser nuevo en el equipo, ver que la gente me vota, me apoya y valora lo que hago, me da más ganas de seguir mejorando y dando lo mejor de mí durante la semana para hacerlos disfrutar en los partidos.”, indicó el jugador cobista. De esta forma, Míkel inaugura el palmarés de ganadores del “Jugador Estrella Galicia del mes” en esta extraña campaña en la que, de nuevo, Estrella Galicia sigue apoyando a nuestro club.