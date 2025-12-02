Recepción

Menor recibe ao Club Ximnasia Pavillón Ourense tras proclamarse campión en Bulgaria

O conxunto ourensán realizou unha competición excepcional desde o primeiro día, mantendo o nivel, consolidando a súa posición e logrando, coa suma das notas finais o ouro internacional.

Onda Cero Ourense

Ourense |

Menor recibe ao Club Ximnasia Pavillón Ourense tras proclamarse campión en Bulgaria
Menor recibe ao Club Ximnasia Pavillón Ourense tras proclamarse campión en Bulgaria | Deputación de Ourense

O presidente da Deputación de Ourense recibiu no Pazo Provincial ao equipo júnior mixto do Club Ximnasia Pavillón Ourense, que vén de conseguir un éxito deportivo sen precedentes para a provincia: a medalla de ouro na 17th Academic Cup / IFAGG Trophy, celebrada en Bulgaria, trunfo que consegue na súa primeira competición a nivel internacional.

Ao encontro na Deputación acudiron os oito membros do equipo gañador, acompañados pola presidenta do club, Carmen Blanco, e a adestradora, Raquel Dafonte, destacando os novos deportistas que este éxito “é froito de moito traballo, esforzo, adestramentos de tres horas diarias e de marcarse obxectivos”

O presidente da Deputación felicitou ao club polo traballo, a disciplina e o talento que sitúan a Ourense no mapa deportivo mesmo mundial. Unha provincia, dixo, “que pode presumir de importantes resultados deportivos en moitas disciplinas”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer