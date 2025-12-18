Mellora a eficacia enerxéitca de 16 concellos da provincia de Ourense

O delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, desprazouse a San Cibrao das Viñas, para anunciarlle a súa alcaldesa, Marta Novoa, que o seu concello foi beneficiario para mellorar a eficiencia enerxética nas infraestruturas vinculadas a servizos municipais, que para o período 2025-2026, contou cun orzamento de 5 millóns de euros cofinanciados con fondos Feder.
A Xunta destina preto de 120.000 euros para mellorar a envolvente térmica e optimizar o consumo enerxético do edificio que alberga a escola infantil municipal, co fin de crear unha contorna máis saudable, eficiente e respectuosa co medio ambiente para o benestar dos nenos e nenas. Nesta liña, explicou que as actuacións consistirán na retirada das carpinterías e vidros por novas xanelas de alta eficiencia enerxética, na substitución da caldeira alimentada con gas natural por un sistema de aerotermia, e no cambio das actuais pantallas de tubos fluorescentes por tecnoloxía LED de baixo consumo.
Manuel Pardo destacou que esta liña de axudas diríxese aos concellos de menos de 30.000 habitantes e permitirá cubrir ata o 80% dos gastos de melloras en illamento, iluminación interior e climatización cun límite de 120.000 euros. Tamén detallou que provincia de Ourense foron beneficiarios os concellos de Allariz, Baños de Molgas, Coles, Entrimo, O Irixo, Laza, Maside, Monterrei, Muíños, Nogueira de Ramuín, O Pereiro de Aguiar, Porqueira, Rairiz de Veiga, San Cibrao das Viñas, Vilamartín de Valdeorras, Vilar de Santos, cun importe de máis de 1,5 millóns de euros.
Proxectos subvencionables
O representante do Goberno galego recalcou que estas achegas financian obras de mellora das envolventes térmicas, illamentos en cubertas e fachadas, e a instalación de carpinterías exteriores ou acristalamentos con boas características térmicas. Tamén son subvencionables as obras para
contar con iluminación eficiente no interior dos edificios, así como para a colocación de sistemas de control e regulación da iluminación artificial, da intensidade e o acendido. Outra das melloras refírese á sistemas de climatización e calefacción, que poderán incluír fontes de enerxía renovable. O importe da actuación debe oscilar entre os 60.000 e os 150.000 euros.
O delegado territorial sinalou que o obxectivo de apoiar estes proxectos é contribuír á redución das emisións de gases de efecto invernadoiro e á mitigación dos efectos do cambio climático, en liña coa Estratexia de cambio climático e enerxía 2050 e no marco do Programa Feder Galicia 2021-2027. Búscase tamén facilitarlles aos concellos galegos o aforro enerxético e económico, así como a mellora ambiental e do confort do persoal e da cidadanía usuaria dos servizos municipais. A través da medida impúlsase ademais a reactivación económica dos sectores implicados nas obras e refórzase o efecto exemplarizante das actuacións da Administración.
Axudas no ámbito local
Manuel Pardo incidiu no compromiso do Goberno galego co eido local co fin de seguir impulsando a calidade de vida da veciñanza das áreas rurais a través da colaboración cos concellos, como entidades máis próximas á cidadanía e motores do desenvolvemento económico, e así favorecer a fixación de poboación e garantir o equilibrio no territorio galego entre o medio rural e o urbano a prol dunhas óptimas condicións de vida con independencia do lugar de residencia.
Neste sentido, subliñou que se manteñen as habituais liñas de colaboración cos concellos, como a orde de infraestruturas, dotada con 3,5 millóns de euros, o Fondo de Compensación Ambiental, con 11,4 millóns de euros ou o impulso aos proxectos municipais estratéxicos, que medra de 8,5 a 10 millóns de euros. Ademais súmanse novas medidas, como o proxecto piloto para a creación dun banco de maquinaria municipal compartida, dotado cun millón de euros e que busca facilitar que os concellos compartan equipamento especializado para o desenvolvemento de servizos públicos da súa competencia. A maiores, o Fondo de Cooperación Local sobe un ano máis, alcanzando os 187 millóns de euros.
O delegado territorial destacou que o conxunto de medidas do Goberno galego para apoiar as administracións locais, permitiu neste ano impulsar preto dun milleiro de proxectos, con actuacións en practicamente todos os concellos galegos.