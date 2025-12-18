Ourense Provincia

Mellora a eficacia enerxéitca de 16 concellos da provincia de Ourense

O compromiso da Xunta co eido local co fin de seguir impulsando a calidade de vida da veciñanza das áreas rurais a través da colaboración cos concellos, como entidades máis próximas á cidadanía.

Onda Cero Ourense

Ourense |

Mellora a eficacia enerxéitca de 16 concellos da provincia de Ourense
Mellora a eficacia enerxéitca de 16 concellos da provincia de Ourense | Onda Cero

O delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, desprazouse a San Cibrao das Viñas, para anunciarlle a súa alcaldesa, Marta Novoa, que o seu concello foi beneficiario para mellorar a eficiencia enerxética nas infraestruturas vinculadas a servizos municipais, que para o período 2025-2026, contou cun orzamento de 5 millóns de euros cofinanciados con fondos Feder.

A Xunta destina preto de 120.000 euros para mellorar a envolvente térmica e optimizar o consumo enerxético do edificio que alberga a escola infantil municipal, co fin de crear unha contorna máis saudable, eficiente e respectuosa co medio ambiente para o benestar dos nenos e nenas. Nesta liña, explicou que as actuacións consistirán na retirada das carpinterías e vidros por novas xanelas de alta eficiencia enerxética, na substitución da caldeira alimentada con gas natural por un sistema de aerotermia, e no cambio das actuais pantallas de tubos fluorescentes por tecnoloxía LED de baixo consumo.

Manuel Pardo destacou que esta liña de axudas diríxese aos concellos de menos de 30.000 habitantes e permitirá cubrir ata o 80% dos gastos de melloras en illamento, iluminación interior e climatización cun límite de 120.000 euros. Tamén detallou que provincia de Ourense foron beneficiarios os concellos de Allariz, Baños de Molgas, Coles, Entrimo, O Irixo, Laza, Maside, Monterrei, Muíños, Nogueira de Ramuín, O Pereiro de Aguiar, Porqueira, Rairiz de Veiga, San Cibrao das Viñas, Vilamartín de Valdeorras, Vilar de Santos, cun importe de máis de 1,5 millóns de euros.

Mellora a eficacia enerxéitca de 16 concellos da provincia de Ourense
Mellora a eficacia enerxéitca de 16 concellos da provincia de Ourense | Onda Cero Ourense

Proxectos subvencionables

O representante do Goberno galego recalcou que estas achegas financian obras de mellora das envolventes térmicas, illamentos en cubertas e fachadas, e a instalación de carpinterías exteriores ou acristalamentos con boas características térmicas. Tamén son subvencionables as obras para

contar con iluminación eficiente no interior dos edificios, así como para a colocación de sistemas de control e regulación da iluminación artificial, da intensidade e o acendido. Outra das melloras refírese á sistemas de climatización e calefacción, que poderán incluír fontes de enerxía renovable. O importe da actuación debe oscilar entre os 60.000 e os 150.000 euros.

O delegado territorial sinalou que o obxectivo de apoiar estes proxectos é contribuír á redución das emisións de gases de efecto invernadoiro e á mitigación dos efectos do cambio climático, en liña coa Estratexia de cambio climático e enerxía 2050 e no marco do Programa Feder Galicia 2021-2027. Búscase tamén facilitarlles aos concellos galegos o aforro enerxético e económico, así como a mellora ambiental e do confort do persoal e da cidadanía usuaria dos servizos municipais. A través da medida impúlsase ademais a reactivación económica dos sectores implicados nas obras e refórzase o efecto exemplarizante das actuacións da Administración.

Axudas no ámbito local

Manuel Pardo incidiu no compromiso do Goberno galego co eido local co fin de seguir impulsando a calidade de vida da veciñanza das áreas rurais a través da colaboración cos concellos, como entidades máis próximas á cidadanía e motores do desenvolvemento económico, e así favorecer a fixación de poboación e garantir o equilibrio no territorio galego entre o medio rural e o urbano a prol dunhas óptimas condicións de vida con independencia do lugar de residencia.

Neste sentido, subliñou que se manteñen as habituais liñas de colaboración cos concellos, como a orde de infraestruturas, dotada con 3,5 millóns de euros, o Fondo de Compensación Ambiental, con 11,4 millóns de euros ou o impulso aos proxectos municipais estratéxicos, que medra de 8,5 a 10 millóns de euros. Ademais súmanse novas medidas, como o proxecto piloto para a creación dun banco de maquinaria municipal compartida, dotado cun millón de euros e que busca facilitar que os concellos compartan equipamento especializado para o desenvolvemento de servizos públicos da súa competencia. A maiores, o Fondo de Cooperación Local sobe un ano máis, alcanzando os 187 millóns de euros.

O delegado territorial destacou que o conxunto de medidas do Goberno galego para apoiar as administracións locais, permitiu neste ano impulsar preto dun milleiro de proxectos, con actuacións en practicamente todos os concellos galegos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer