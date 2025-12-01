El dúo integrado por Carla Seone y Beatriz Nesi en categoría sub 16, logró la medalla de Oro en la modalidad de Kata y la de Bronce en la modalidad de Show, con unas técnicas perfeccionadas durante más de un año.

El jiu jitsu Marbel también tuvo presencia en las modalidades individuales de Lucha o Ne Waza (o lucha restringida al suelo). La internacional Leire Carrera Prieto se presenta en ambas modalidades, en -57 kilos femenina, logrando un Oro y un Bronce, respectivamente. Por su parte Rodrigo Alvarez Gómez, ya con experiencia a nivel nacional, redondeó la participación ourensana con una Plata en Ne Waza y un Bronce en Lucha en categoría -77 kilos masculina.

Medallas a pares del Marbel en la Supercopa de Castellón | Gimnasio Marbel

El cuarteto de competidores fueron tutelados en el tatami por el Maestro Felipe Iglesias, seleccionador gallego y reciente bicampeón Mundial de Dúo Kata Máster y por la Maestra Anita Fernández Moráis. Ambos muy satisfechos por los buenos resultados tras el torneo.

El Jiu Jitsu es el Arte Marcial del que parten deportes olímpicos como el Judo, y se divide en tres modalidades: Lucha, Ne Waza y Dúo. En la primera se debe puntuar de tres formas diferentes: mediante golpe, proyección e inmovilización en el suelo. En la segunda, la lucha se restringe en exclusiva al suelo. En la tercera, una pareja de competidores realiza una serie de técnicas -ajustadas a reglamento o con un pequeño toque de creatividad- y son los jueces quien dictaminan la puntuación de cada equipo.