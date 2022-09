Máis de cen actores estarán na Noite do Medo de Ourense

Os máis de cen actores que protagonizan desde hai anos O Pobo Fantasma de Chaioso volverán estar por segundo ano consecutivo en Halloween na Noite do Medo de Ourense, o 31 do vindeiro mes de outubro. O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, recibiu esta semana no Concello ao equipo que organiza a tradicional festa de Chaioso, para avanzar nos preparativos da súa participación na Noite do Medo de Ourense.

O goberno municipal aposta por consolidar o 31 de outubro nunha espectacular cita festiva na cidade, e asegura que “seguimos traballando nunha Noite do Medo de ensoño”.