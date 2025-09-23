Kia Blendio Santauto recibe el premio Platinum Prestige Dealer Award

Kia ha vuelto a reconocer la excelencia del concesionario Kia Blendio Santauto, galardonandolo por segundo año consecutivo con el prestigioso Platinum Prestige Dealer Award, el máximo reconocimiento internacional que la marca otorga a su red de concesionarios.

Este premio, posiciona a Kia Blendio Santauto entre los 2 mejores concesionarios de España y dentro de los 25 mejores de Europa, reafirmando su compromiso con la excelencia en la atención al cliente, la calidad de servicio y el cumplimiento de objetivos.

El galardón fue recogido en nombre del grupo por Emilio Criado, director general de Blendio, durante la ceremonia oficial organizada por Kia, donde se destacó la labor del equipo y el impacto positivo en la experiencia de los clientes.

“Recibir este reconocimiento por segundo año consecutivo es un orgullo inmenso para todo el equipo de Blendio. Refleja nuestro compromiso por ofrecer siempre la mejor experiencia a cada cliente que confía en nosotros”, señaló Emilio Criado.

Criterios para otorgar el premio Platinum Prestige Dealer Award

El Platinum Prestige Dealer Award se otorga tras un riguroso proceso de evaluación en el que Kia analiza el desempeño de sus concesionarios en todo el mundo. Entre los aspectos que se valoran se encuentran el cumplimiento de objetivos de ventas y posventa, la calidad y excelencia en la atención al cliente, la innovación en los procesos de servicio y gestión, así como el compromiso con la imagen y los estándares globales de la marca.

Con este nuevo hito, Kia Blendio Santauto consolida su posición como referente en la red Kia, tanto a nivel nacional como internacional, y refuerza la estrategia del grupo Blendio de seguir apostando por la calidad, la confianza y la innovación en el sector de la automoción.

Historia de Blendio

Hace más de 95 años que Blendio nació en Santander con la apertura del Concesionario Citroën Auto Gomas, y su trabajo y esfuerzo les ha llevado a ser un grupo de concesionarios referente en el norte de España. Actualmente, la compañía representa ya 25 marcas de reconocimiento internacional y ofrece, además de la venta de vehículos, una amplia gama de servicios de postventa, renting, flotas para empresas y seguros.

Dónde está presente el Grupo Blendio

La presencia de Blendio abarca siete comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Castilla y León y Navarra, consolidándose como un referente en la industria de la automoción del país.