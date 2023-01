José Miñones reafirma a aposta do Goberno de Pedro Sánchez pola transición verde

O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, reafirmou o compromiso do Goberno de Pedro Sánchez pola transición verde e a dixitalización dos concellos do rural, con investimentos que, en Vilariño de Conso, superan o millón e medio de euros a través de tres ministerios. José Miñones desprazouse esta semana ao Concello de Vilariño de Conso xunto co subdelegado do Goberno na provincia, Emilio González. Alí mantineron un encontro coa alcaldesa, Melisa Macía, e coa corporación municipal, para presentarlles as liñas habilitadas polo Goberno para os concellos, supervisar os investimentos estatais neste municipio e coñecer as súas demandas e opinións.

José Miñones puxo Vilariño de Conso como exemplo da aposta do Goberno polos pequenos concellos, “que están chamados a ser protagonistas da transformación de España hacia un país verde, dixital, sostible e cohesionado, no que se reduzan as fendas que agora hai entre o mundo rural, as vilas e as cidades”.

Actuacións no Parque Natural

O delegado do Goberno destacou os proxectos que financia o Goberno no Parque Natural do Invernadoiro, en Vilariño de Conso. Así, o Ministerio para a Transición Ecolóxica está rexenerando terreos afectados polo incendio forestal de xullo de 2022 polo procedemento de emerxencia. Os traballos comezaron o pasado mes de outubro e rematarán o vindeiro marzo e contan cun orzamento de 399.245 euros. As tarefas inclúen: a limpeza e mantemento da rede viaria afectada, a retirada de madeira queimada para evitar a proliferación de pragas e para permitir a rexeneración e repoboación de especies e a mellora da rede de drenaxe.

José Miñones engadiu que o Goberno tamén actúa no mesmo Parque pero a través de outro Ministerio, o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana (MITMA). Neste caso a través do Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos, polo que o Goberno financia a mellora de equipamentos propiedade da Xunta de Galicia. A través desta liña, que forma parte do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, o MITMA financia con 833.327 euros a remodelación dos catro edificios que albergan o complexo de atención ao visitante e interpretación do Parque, no Concello de Vilariño de Conso.

Eficiencia do alumeado público

Na mesma liña de transición verde, o delegado incluíu a axuda concedida polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, a través do Instituto para a Diversificación da Enerxía IDAE. Esta axuda ascendeu a 279.160 euros e con ela o goberno local de Vilariño afrontou a mellora enerxética do alumeado municipal deste Concello.

A actuación, xa concluida, consistiu na substitución de 642 luminarias de tipo tradicional por luminarias tipo LED de maior rendemento e eficiencia, xunto coa susbtitución de 16 cadros de mando. Con ela, o consumo eléctrico deste concello diminuiu nun 70%, ademais de reducir a pegada ecolóxica do municipio.

Cobertura de internet de alta velocidade

José Miñones tamén avanzou o impacto dos investimentos en dixitalización que está a executar o Goberno, a través do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, e que tamén chegará a Vilariño de Conso. Esta acción forma parte do Programa UNICO-Banda Ancha, dentro do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno.

Detallou que o Programa UNICO-Banda Ancha facilitará a conexión de banda ancha con velocidade ultrarrápida a 372 familias e empresas de Vilariño, o que na práctica, supón a completa dixitalización do territorio municipal dotándoo de acceso con velocidades de 300Mbs.