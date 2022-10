Jorge Pumar: "Jácome prevé gastar 3,5M€ en colectores non compatibles cos vehículos actuais"

Jorge Pumar destaca a existencia de dous informes da Intervención Municipal, de datas 9 e 26 de setembro, respectivamente, nos que o máximo órgano de fiscalización da Deputación de Ourense, remitindo ao artigo 28 da LCSP que obriga a xustificar a idoneidade do obxecto contractual, destaca a existencia de dous informes da Intervención Municipal. advirte de que estas novas 2.585 unidades de contenedor poderían quedar obsoletas, xa que o Servizo Municipal de Limpeza atópase nun estado precario e que os vehículos para a súa realización tampouco están adaptados aos novos colectores. “Ademais, a Intervención Municipal manifesta expresamente o seu temor a que estes colectores poidan quedar sen uso mentres dure o procedemento de compra de novos vehículos que poidan recollelos. Estaríamos ante un gasto inútil ou calquera planificación previa”, subliña Jorge Pumar.

Exclusión rural e falta de definición na xestión

En segundo lugar, Jorge Pumar advirte de que hai moitas dúbidas razoables co procedemento de contratación en curso. "Unha delas é que esta contratación de novos colectores de carga lateral exclúe por completo aos 25.000 habitantes do perímetro rural da cidade", sinala Pumar, quen tamén advirte de que, por outra banda, "contémplase a compra de 500 novos colectores". de recollida de orgánicos a máis de 2.000 euros por unidade, sen ter realizado ningunha campaña de difusión e información sobre este tipo de recollida, e o que é máis preocupante: Quen vai facer o mantemento destes contedores especiais? Como se levará a cabo a recollida? Quen o vai facer? Con que camións se vai facer esta recollida de residuos orgánicos, cando a actual concesionaria non dispón de vehículo para iso? A que estación de tratamento se levarán estes residuos? E cal vai ser o custo de todo isto, xa que o servizo actual é precario e a actual concesionaria non está obrigada a prestar este servizo de recollida de orgánicos?”.

Risco de atraso nos pagos ás empresas

En terceiro lugar, outro asunto que preocupa a Jorge Pumar afecta directamente ás empresas que poden optar a este contrato, cuxo prazo de presentación de ofertas remata o 3 de novembro. “A partida económica que sustenta este contrato vence o 31 de decembro, polo que as empresas que opten por ela deben saber que non cobrarán ata máis aló do terceiro trimestre de 2023, o que suporá un maior custo para as arcas municipais de 240.000 euros. por un xuro do 8% de demora".