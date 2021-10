Cultura

A ICC Week 2021 remata a súa sétima edición

Así o afirmou o presidente da Deputación, Manuel Baltar, que no remate da Semana das Industrias Culturais e Creativas mantivo un encontro no Liceo con algúns dos twitchers, youtubers e xogadores máis populares de España, que acumulan decenas de milleiros de seguidores nas plataformas máis populares das redes sociais A Semana das Industrias Culturais e Creativas de Ourense remata cun satisfactorio balance, tanto pola presenza de público nas diferentes actividades, máis dunha vintena, como na calidade e interese das charlas programadas, adiantando a organización a posibilidade de recuperar para a edición de 2022 as datas habituais de celebración do evento, no mes de abril.

Óscar Gómez