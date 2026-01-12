Galicia mellora a cobertura da inmunización en todos os grupos da paboación

Galicia continúa a superar os datos de persoas vacinadas fronte á gripe da campaña do ano pasado e pecha a semana con 877.213 vacinados, mellorando os datos de cobertura en todos os grupos da poboación diana.
É especialmente destacable o incremento da cobertura vacinal fronte á gripe do persoal sanitario, con máis do 66 %, o que representa 12 puntos máis con respecto a 2024. No colectivo de embarazadas, a cobertura aumentou case 8 puntos porcentuais, superando o 48 % actualmente, en comparación co 40,52 % da pasada campaña.
En canto aos maiores de 65 anos, cun 73,19 % de vacinados, representa dous puntos máis que o ano anterior. Máis en detalle, os maiores de 70 anos chegan ao 76,6 % de cobertura vacinal e só os maiores de 80 acadan o 82,5 %. É dicir, oito de cada dez persoas de 80 ou máis anos vacináronse para previr as complicacións da gripe.
No que respecta á poboación infantil, mantense a taxa de vacinación en nenas e nenos de 6 a 59 meses en algo máis do 65 %. Ademais, esta campaña por primeira vez estendeuse a poboación diana ata os 11 anos e, neste grupo, a cobertura antigripal chega ao 56,22 %.
Aquelas persoas que desexen vacinarse, aínda que a campaña oficial xa rematou, poden facelo mentres se dispoña de existencias, solicitando cita con enfermería do seu centro de saúde, tendo en conta que o virus da gripe segue en circulación.