Galicia Calidade marca de garantía da promoción dos productos galegos

Durante a súa participación no encontro transfronteirizo para visibilizar as tradicións culturais e gastronómicas arrededor do río Limia, Ana Méndez destacou que nestes anos se conseguiu que os productos galegos sexan percibidos no exterior como garantía de calidade.

A xerente do organismo recordou que Galicia Calidade se constituíu no ano 1995 e agora xa conta con máis de 150 empresas certificadas e con máis de 600 produtos amparados co selo de garantía.

Gastrolimia, que se celebrou no Hotel Balneario Lobios Caldaria (Lobios, Ourense), pretende reunir e fomentar o encontro transfronteirizo gastronómico, a relación persoal entre profesionais do sector agroalimentario e da hostalería, así como a actores con capacidade de decisión nas políticas de turismo rural da zona e a outros profesionais de referencia relacionados coa proxección de territorio, o márketing e a publicidade na Internet.