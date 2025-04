Gadis e Fundación ONCE únense para promover a inserción laboral de persoas con discapacidade

Alberto Durán destacou o valor que achegan as persoas con discapacidade aos persoais, e engadiu que para Fundación ONCE poder colaborar con Gadisa é moi importante, porque ademais de cambiar a vida das persoas que contraten, pola propia actividade da compañía “moitos dos postos que poden ocupar as persoas con discapacidade están cara ao público, o que sen dúbida axuda á visibilización do seu talento”.

Pola súa banda, Roberto Tojeiro manifestou: “Para nós, asinar este acordo é moito máis que incorporar talento: é reafirmar a nosa forma de entender a empresa. Somos un equipo de máis de 8.500 profesionais con diversidade de talentos e habilidades que cremos en nós mesmos e nos valores que compartimos. Temos a firme convicción de que unha compañía forte non se mide só polas súas cifras, senón pola súa capacidade para abrir portas, ofrecer oportunidades e construír unha contorna onde todas as persoas poidan crecer. Este convenio permítenos avanzar cara a unha organización máis diversa, máis representativa e, sen dúbida, máis enriquecida polas distintas capacidades e miradas que suman valor cada día. Ilusiónanos saber que, detrás de cada incorporación, hai unha historia con futuro.”

Este convenio conleva a adhesión de Gadisa Retail ao Foro Inserta Responsable, unha plataforma promovida por Fundación ONCE que fomenta o intercambio de experiencias, boas prácticas e ferramentas de innovación social entre empresas comprometidas coa inclusión do talento con discapacidade