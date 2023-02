Gadis adhíerese ao programa do carné xove da Xunta de Galicia

Gadis súmase ao programa do carné xove da Xunta de Galicia co obxectivo de achegarse aos seus clientes máis novos ofrecéndolles vantaxes a través das ferramentas dixitais. A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, e a directora de Marketing e RSC da compañía, Melisa Pagliaro, explicaron en que consiste o acordo de colaboración.

Vantaxes para a mocidade galega

Este convenio inclúe diferentes accións, por parte da cadea de supermercados, para ofrecer á mocidade galega beneficios por comprar en Gadis. Así, todos os meses, lanzará na APP GADIS+ sorteos de material tecnolóxico, vales de compra, escapadas e experiencias, e outras promocións atractivas para os clientes de entre 18 e 30 anos usuarios do Carné Xove.

Os requisitos para participar son descargar a aplicación GADIS+, rexistrarse co número de Carné Xove e escanear a APP ao realizar calquera compra nos puntos de venda de Gadis.

Con esta acción, Gadis reforza o seu compromiso de estar cada vez máis preto dos seus clientes, especialmente dos máis novos. Axilizar o acceso á comunicación e interactuar cos seus clientes é un dos obxectivos da súa estratexia dixital, para fortalecer a relación cos consumidores a través de distintas plataformas.

A directora de Marketing e RSC de GADISA retail, Melisa Pagliaro, sostivo ante a conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García que “defendemos e compartimos os vosos valores e propósitos. Os mozos e as súas familias están no centro do noso plan de Responsabilidade Social Corporativa, a través do que desenvolvemos diversas accións. Estamos comprometidos con lograr unha sociedade máis xusta, solidaria e sostible”.

Desde a empresa tamén se quere destacar a importancia da colaboración público-privada neste tipo de iniciativas. Esta cooperación enmárcase no seu programa de Responsabilidade Social Corporativa, que potencia o desenvolvemento de accións relacionadas co deporte, a cultura, a solidariedade e o desenvolvemento local para promover un impacto positivo na súa contorna.