A Festa do Boi 2026 marcada pola memoria do Paco e o protagonismo da súa veciñanza

Como principal novidade, a organización reforza a actividade nos núcleos rurais para integrar a todo o municipio na celebración: “Este ano trasladamos a esencia da festa a Roimelo e Paicordeiro con xantares populares e música. Queremos poñer en valor o noso rural e a forma de vida que nos define, reivindicando as nosas raíces e o contacto directo coa terra que sempre nos caracterizou”.
O programa mantén os seus piares sociais: o Domingo Medieval (con máis de 800 persoas participantes que dan vida á historia local), as actividades para a infancia e unha ampla oferta de concertos de rúa e verbenas pensadas para o goce de toda a veciñanza.
Pola súa banda, a alcaldesa de Allariz, Cristina Cid, subliñou que esta tradición é o motor da identidade alaricana. "Nestes máis de 700 anos de historia hai fitos que marcan un antes e un despois. O ano 83 foi un deles, e este 2026 será outro por ser o primeiro ano sen Paco. El personificaba o orgullo de ser de Allariz", afirmou