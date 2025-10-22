Encontro sobre xestión de augas termais e enerxías renovables na Chavasqueira

Durante estes próximos días, a provincia de Ourense acolle o Workshop ThermEcoWat Ourense–Laias, un encontro transnacional que reune a científicos, representantes públicos e técnicos especializados na xestión de augas termais e enerxías renovables.
O evento está coordinado pola Deputación de Ourense, que actúa como anfitrioa principal no marco do proxecto europeo ThermEcoWat, financiado polo programa Interreg Sudoe 2021–2027.
A vicepresidenta primeira da Deputación, Marta Nóvoa, recibiu hoxe na Chavasqueira aos integrantes deste encontro internacional con expertos de España, Francia e Portugal e coñeceu avances das conclusións do encontro, que contribuirán a deseñar novas ferramentas de gobernanza colaborativa, capaces de anticipar os efectos do cambio climático e de impulsar o uso sustentable dos recursos termais nas pequenas comunidades do suroeste europeo.
ThermEcoWat céntrase na preservación do patrimonio termal do suroeste europeo e no desenvolvemento de estratexias de adaptación ao cambio climático. O consorcio internacional do proxecto está formado por institucións de referencia como o Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) e Thermauvergne (Francia), o Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), o Centro Nacional IGME-CSIC, a Universidade de Vigo, o Ajuntament de Caldes de Montbui e as Termas de São Pedro do Sul (Portugal), entre outras.