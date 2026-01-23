La Diputación presenta en Fitur la provincia de Ourense como refugio familiar

La Diputación de Ourense viene de presentar en Madrid, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), la campaña “Ourense provincia termal, refugio familiar”, para orientar hacia este segmento, la creación de una oferta turística multidestino para todo el año, enriqueciendo así el producto de ocio y salud con carácter desestacionalizador con el que cuenta ya.

Ourense provincia termal, refugio familiar

“Ourense Provincia Termal, Refugio Familiar” pretende “captar la atención del segmento familiar, acercándoles propuestas orientadas para el disfrute conjunto y adaptado a las necesidades de todo tipo de familias”, explicó Luis Menor, quien recordó que se trata de un segmento que “enriquece nuestra oferta y que nos permite seguir reforzando nuestro atractivo como destino durante todo el año”.

Al hilo de esto, cabe recordar que los territorios rurales de la provincia de Ourense brindan la oportunidad de descubrir cómodamente la enorme riqueza natural y patrimonial ourensana, siendo “la mejor manera de descubrir la esencia de nuestro territorio”, señaló el presidente provinicial.

Nuevas propuestas adaptadas a todas las familias

La campaña busca dar a conocer estas nuevas propuestas que incluyen escapadas para conocer la naturaleza y los diferentes cascos históricos con declaración de BIC, actividades culturales, deportivas, de orientación y de observación adaptadas para el público infantil, así como diferentes ideas para disfrutar de los recursos termales del territorio, que son el elemento diferenciador de la provincia termal por excelencia.

Desde el tranquilo paseo a pie o en bicicleta a orillas de los ríos desde un balneario, la visita a Centros de Interpretación singulares como el de San Cibrán de Las, oteando el Ribeiro, o el Aquis Querquenae en Bande a las puertas del Xurés, las aventuras en los castillos y fortalezas como los de Monterrei o Castro Caldelas, navegar en un pequeño ecobarco por el Miño…, los planes que nos ofrecen las villas termales y los cascos histórico-artísticos de la provincia son enormemente variados. Y también adaptados a los intereses de cada familia.

Todo un viaje a través del tiempo, desde la cultura megalítica hasta la romana, pasando por la castrexa y el patrimonio medieval de núcleos como Ribadavia, Allariz o Pazos de Arenteiro, en Boborás, hasta la oferta más lúdica del Parque Acuático de Monterrei- situado en la entrada de la Ribeira Sacra-, el complejo deportivo de O Corgo, en Muíños, y la perspectiva científica del Universo en el Observatorio Astronómico de Trevinca. La nueva oferta turística busca poner en valor la riqueza patrimonial y natural de la provincia desde una propuesta moderna, sostenible y adaptada a la demanda de aquellos que viajan con niñas y niños.

La Diputación refuerza su estrategia turística incluyendo al mercado familiar

Con esta iniciativa, la Diputación de Ourense viene a reforzar su atractivo turístico mediante la puesta en valor de experiencias destinadas al mercado familiar durante todo el año, que se unen a otros segmentos, como el turismo senior, el deportivo o el de Camino de Santiago, a través de la promoción de la Vía de la Plata que continuará vigente durante este 2026.

Esta campaña, lanzada en Fitur, se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística “Ourense Coge Velocidad, Villas Históricas y Termales” que la Diputación de Ourense está ejecutando con la colaboración de Turismo de Galicia y la Secretaría de Estado de Turismo, financiado con fondos europeos Next Generation, y la gerencia del Inorde. El objetivo de este proyecto es desarrollar un territorio rural que tiene en el turismo, y especialmente en el termalismo, un pilar fundamental de dinamización socioeconómica.

Esta campaña "Ourense Provincia Termal, Refugio Familiar” se promocionará en las estaciones de tren de Alta Velocidad de Chamartín y Alicante y también vía online a través de una campaña de marketing digital segmentada para captar los mercados de proximidad y del mercado interno gallego.