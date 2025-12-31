A Deputación reafirma o seu compromiso coa cultura tradicional

César Fernández subliñou o valor desta publicación "que xa camiña cara ás catro décadas de vida, converténdose nunha peza imprescindible para entender a nosa identidade". Fernández destacou o esforzo da institución provincial por manter viva a chama da música tradicional, “elemento clave para coñecer e preservar a nosa identidade cultural”, sinalando que o Anuario é "unha fiestra aberta á investigación rigorosa e á conexión cultural co resto de pobos da Península e de Europa".
Pola súa banda, Xosé Lois Foxo debullou os contidos desta 39ª edición, que inclúe artigos sobre a iconografía da gaita en Lugo, estudos sobre a gaita romanesa (Cimpoi), e correspondencia inédita entre gaiteiros ancareses. "Este volume é un testemuño vivo da nosa memoria sonora e do diálogo constante entre xeracións de músicos", afirmou Foxo, quen agradeceu a sensibilidade e cooperación constante da Deputación con esta publicación e coa Escola Provincial de Gaitas..
Investigación e música en directo
O acto contou coa presenza especial de Daniel García de la Cuesta, prestixioso investigador asturiano que colabora nesta edición e que puxo de relevo a irmandade cultural entre Asturias e Galicia a través dos instrumentos de vento e percusión. Tamén puxo de manifesto a importancia do Anuario da Gaita, definíndoo como “un faro que ilumina desde Ourense a internacionalidade da gaita”.
Como broche de ouro á presentación, García de la Cuesta ofreceu unha mostra-actuación de instrumentos tradicionais da Península Ibérica, onde expuxo explicacións técnicas e demostracións sonoras de diversas pezas históricas, moitas delas en perigo de desaparición, que o investigador recuperou a través dos seus traballos de campo.
Un contido de excelencia
O Anuario da Gaita nº 39 recolle, entre outros temas: investigacións sobre a gaita en Romanía por Fritz Schneider; crónicas do XV Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas; unha homenaxe aos 40 anos da Escola e Real Banda de Gaitas ao servizo da provincia de Ourense; e recensións sobre novidades editoriais e audiovisuais do ámbito tradicional do ano 2024.