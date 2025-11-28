A Deputación de Ourense estrea en primicia o videoclip de “Lyla”

O compositor e guitarrista ourensán Daniel Minimalia presenta en primicia o seu novo videoclip, “Lyla”, rodado na Ribeira Sacra co patrocinio da Deputación de Ourense. O presidente provincial, Luis Menor, agradeceu ao artista que “sempre volva á casa” e destacou a Minimalia como “gran embaixador da nosa terra”. O Centro Cultural Marcos Valcárcel acolleu a estrea do proxecto audiovisual, que chegará mañá, 28 de novembro, ao gran público. Así, Menor definiu como unha “oportunidade” e un “luxo” que Ourense desfrute en exclusiva deste adianto do que será o sexto álbum do artista, titulado “TR3ZE”.
“O primeiro galego en obter un galardón tan prestixioso como é o Grammy Latino, Daniel Minimalia, xa é parte dos grandes embaixadores desta terra sagrada”, destacou Menor, que definiu o vídeo como “unha promoción cultural e paisaxística da Ribeira Sacra de Ourense sen precedentes.
O videoclip, financiado pola Deputación, foi rodado en paraxes como o canón do Sil, o mosteiro de Santa Cristina, a igrexa de San Pedro de Rocas e outras paraxes de gran simbolismo. Forma parte do próximo álbum de Minimalia, que irá acompañado dunha xira internacional que comezará en Berlín e seguirá en Europa Central, Estados Unidos e Asia.
Minimalia amosou a súa “ilusión de levar Ourense por diante” nos seus proxectos e puxo en valor a “mística” que lle da “identidade” á Ribeira Sacra no videoclip.
O primeiro español con dous Hollywood Music in Media Awards
O guitarrista e compositor Daniel Minimalia é o primeiro español gañador de dous Hollywood Music in Media Awards e é autor de cinco traballos discográficos Akainik (2011), Cuentos Sonoros (2012), Arenas de Luna (2014), Origen (2016), Terra (2020) e o próximo álbum “TR3ZE”. Tamén é autor do libro “La Música Que Llevas Dentro” (2022).
Neste novo single, “Lyla ” (Audio Maze Music), o ourensán está acompañado pola artista internacional Ekaterina Shelehova, cuxa voz máxica e mística transcendeu fronteiras. Deuse a coñecer mundialmente coa actuación viral “Earth Melodies” no programa Italia’s Got Talent (2021). Ten un estilo vocal que mestura ópera, canto ancestral e espiritualidade e o seu talento dálle profundidade ao novo proxecto de Minimalia.