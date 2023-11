Ourense Provincia

A Deputación e a Eurorexión cooperarán para creación dunha zona transfronteiriza

Ademáis de retomar a creación dunha nova AECT no Xurés-Gerês, tamén se abordou o apoio á creación do Estatuto do Traballador Transfronteirizo, “algo moi necesario, pois dos 16.000 traballadores transfronteirizos que hai en España, 14.000 están na Eurorrexión”, explicou Luis Menor.

Óscar Gómez