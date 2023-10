A Deputación e os balnearios de Ourense crearán o primeiro “Catálogo Termal”

A Deputación de Ourense e os balnearios da provincia traballan na creación do primeiro “Catálogo Termal”, que agrupa e clasifica todas as técnicas termais que se administran no territorio ourensán. Dividido en dous ámbitos, o primeiro apartado deste traballo consiste en normalizar a nomenclatura de todos os tratamentos termais, de xeito que cun único nome se poidan definir as técnicas comúns entre os balnearios da provincia. A segunda actuación permitirá establecer un sistema de “Códigos Únicos de Técnicas Térmicas” (CUTT).

A orixe desta iniciativa entre a Deputación e os establecementos termais ourensáns baséase na investigación e no traballo realizado pola Cátedra de Hidroloxía Médica da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela, dirixida polo doutor Juan Gestal e composta por: dun equipo de especialistas coordinado pola doutora Dolores Fernández.

Dende a propia cátedra elaborouse un documento técnico que contempla a vía de administración da técnica (oral, balnearia, respiratoria...), a súa denominación, a súa descrición, o rango de temperatura da súa aplicación, a instalación térmica adecuada para a súa prestación. , o tempo de administración e o seu código. Estes serán os parámetros que configurarán cada técnica no Catálogo Provincial.

A Área de Benestar da Deputación leva semanas traballando para colaborar cos balnearios para que cada centro termal indique que técnicas administra. A información, recollida nun único documento, será supervisada pola citada cátedra para conformar o catálogo.

O programa provincial de termalismo social 2024 incorporará "códigos únicos"

Un dos primeiros usos deste catálogo, xunto cos códigos únicos das técnicas térmicas, será a súa incorporación ás diferentes modalidades e tratamentos do programa Termalismo Social 2024. Deste xeito, igualízase a información das técnicas, independentemente do balneario que os utiliza.ofrecen, ademais de dar un novo paso na dixitalización e xestión do programa, xa que os códigos únicos permitirán avanzar na creación da historia clínica termal (HCT).

Trátase dun proxecto no que o sector termal leva anos traballando, co obxectivo de consensuar criterios médicos para a prescrición das distintas técnicas termais, aos que se engadiría a mesma codificación. O “catálogo provincial” e os seus códigos proporanse como base do proxecto HTC, que tamén contribuirá a avaliar os tratamentos e o seguimento do paciente, ademais de colaborar con outras especialidades médicas para contribuír á mellora dos pacientes crónicos.

Grupo de traballo internacional a través de Termatalia

A Deputación de Ourense proporá en Termatalia Uruguay, que se celebrará do 4 ao 6 de outubro en Salto e Paisandú (Uruguai), a creación dun grupo de traballo internacional para avaliar o proxecto desenvolvido en Ourense e analizar a posibilidade de ampliar o singular códigos ao resto de Galicia e España. Tamén se estudará unha CUTT internacional que relacione os códigos empregados polos balnearios de Ourense cos códigos empregados noutros países.

Esta liña de traballo –os códigos internacionais únicos– aparece na candidatura aos fondos europeos de cooperación transfronteiriza co obxectivo de dar continuidade ao proxecto Raia Termal. Así, a Deputación convidará á Escola Profesional de Hidroloxía Médica e Hidroterapia da Facultade de Medicina da Universidade Complutense de Madrid, á Sociedade Española de Hidroloxía Médica, á Sociedade Internacional de Hidroloxía Médica (ISMH) e á ESPA (Asociación Europea de Balnearios). .