O PP denuncia que Ourense peche o ano cos seus principais reclamos turísticos pechados

O Grupo Municipal Popular denuncia que Ourense chegará ao final do ano con todos os seus principais reclamos turísticos pechados, unha situación que consideran “insostible e profundamente prexudicial para a imaxe e a economía da cidade”.
A portavoz popular, Ana Méndez, lembra que a piscina termal de As Burgas continúa clausurada e sen data de apertura. “Na última xunta de área preguntamos e non teñen unha data prevista, o que nos dixeron é que pensan licitar a piscina por un lado e o Centro de Interpretación das Burgas por outro”, critica a popular, quen engade que “levan meses cambiando de versión”.
Nesta mesma liña, o PP subliña ademais que o Centro de Interpretación de As Burgas continúa inexplicablemente pechado. “É un espazo único, que explica a nosa identidade termal e que debería estar contribuíndo a atraer visitantes e a dinamizar a zona vella. Pero o alcalde manteno totalmente abandonado”, denuncia a portavoz.
Temos un alcalde que despreza a cultura
Por outra banda, os populares poñen tamén de manifesto a situación do Museo Municipal e lamentan que non haxa intención de reabrilo por parte do goberno local. “Temos un alcalde que despreza a cultura e, como consecuencia, os veciños non contan con ningún tipo de programación cultural e os visitantes atopan unha cidade con espazos clave pechados, algo absolutamente incomprensible”, afirma a voceira.
Esta mesma semana celebrouse no salón de plenos un acto de recoñecemento aos tres restaurantes ourensáns que acaban de conseguir estrela Michelin para 2026, situados nun radio de apenas 700 metros. O PP celebrou este éxito e, por suposto, estivo acompañándoos. “É un orgullo para a cidade, un luxo ter tres restaurantes deste nivel, e apoiámolos desde o primeiro momento”, afirma Ana Méndez.
Porén, os populares consideran que as palabras do alcalde durante o acto, asegurando que hai que aproveitar o AVE para atraer visitantes á gastronomía, quedan baleiras se non se acompaña de medidas reais. “Estamos totalmente de acordo en impulsar que veñan comer aos nosos restaurantes”, afirma a popular, “pero para iso Ourense ten que ofrecer algo máis: actividades, cultura, recursos abiertos, vida na cidade”.
Por este motivo, o PP reclama novamente a creación dun Plan Municipal de Impulso Turístico, serio, estable e coordinado cos sectores implicados. “Se queremos que quen chega en AVE quede dous ou tres días na cidade, precisamos abrir As Burgas, abrir o Museo Municipal, recuperar a programación cultural, poñer en valor o noso patrimonio e ofrecer experiencias completas”, sinala Ana Méndez.
“Non podemos pretender atraer turismo cando todo o que define a nosa cidade está pechado”, conclúe a portavoz, que pide ao alcalde “máis xestión real para facer de Ourense unha cidade viva, acolledora e con oportunidades”.