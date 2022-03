O Concello presenta a X edición de “Correndo por Ourense”

O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, e o concelleiro de Deportes, Mario Guede presentaron o circuíto de carreiras “Correndo por Ourense 2022”. Serán seis as carreiras previstas (no Vinteún, O Couto, Centro, Zona Universitaria, A Ponte e A Carballeira), que pertencen ao calendario da Federación Galega de Atletismo e estarán controladas polo Comité Galego de Xuíces e Cronometradores da FGA (Delegación de Ourense). Consolídase así un dos obxectivos do Consello Municipal de Deportes de Ourense, que é organizar manifestacións deportivas no municipio, especialmente as de carácter popular.

O alcalde destacou na presentación que “é unha marabilla despois do parón da pandemia volver ter esta actividade”, lembrando que “temos en Ourense a carreira pedestre máis antiga e emblemática, que é a San Martiño, e esta se completa con este circuíto de 6 carreiras nos diferentes barrios”. Pola súa banda, o concelleiro de Deportes destacou o impulso do Concello á organización e colaboración en 15 probas de carreiras e “trains”, ao longo de todo o ano. A maiores destas 6 de Correndo por Ourense, a San Martiño, a San Silvestre, a carreira nocturna deste sábado 15km, a Carreira da Muller do pasado domingo, en definitiva, “eventos que mobilizarán a 20.000 persoas e cos que se volve retomar o bo ritmo de carreiras que encherán as rúas da cidade.

A presentación contou tamén coa asistencia de representantes dalgunhas das entidades que colaboran na organización do evento: Ángel Fidalgo, da federación de atletismo Javier Vázquez, do Clube Divino Maestro, José Álvarez, do Club Atletismo Ourense e María Troncoso, de Coca Cola