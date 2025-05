O Concello de Ourense abre o prazo de inscrición no Concurso de Pinchos Ourense 2025

O Concello abre o prazo de inscrición no concurso de Pinchos de Ourense 2025. Os locais interesados en participar poden apuntarse até o día 6 de xuño a través da páxina web do Concello, onde tamén atoparán as bases e toda a información sobre esta convocatoria. No caso de dúbidas poden contactar coa organización a través do correo electrónico concursopinchos@ourense.gal

O certame incorpora este ano moitas novidades. Desenvolverase no mes de xuño, desde o venres, 13, até o sábado, 21, aproveitando a semana das Festas de Ourense, que transcorrerán desde o día 18 ao 22. Os prezos dos pinchos deberán estar entre 2,50 e 4 €.

Concurso de Pinchos de Ourense | Pablo Araujo (La Zapatería del Abuelo)

En canto aos premios, incorpórase una nova categoría: Pincho clásico, coa finalidade de recoñecer e promocionar as mellores delicatessen que se ofrecen permanentemente na cidade. Haberá 3 premios de 1.500, 1.000 e 500 euros.

A segunda categoría será a do Pincho innovación 2025, e distinguirá creacións inéditas e orixinais, tamén con tres premios, de 1.500, 1.000 e 500 euros

Ademais, entre todos os pinchos inscritos no concurso, outorgarase un premio de 400 euros ao mellor Pincho celíaco, é dicir, que non empreguen glute na súa elaboración.

Os premios (Clásico e Innovación) serán ponderados, unha mestura entre o voto popular e o do xurado profesional), e a gran gala de premiados levarase a cabo o domingo 22, compaxinando lugar e momento coa última actuación musical das Festas de Ourense, antes da tirada dos fogos artificiais.