O Concello celebra a Festa dos Maios con xogos populares e música tradicional

O Concello de Ourense celebrará este domingo unha nova edición da Festa dos Maios, con xogos populares, exposicións de maios, canto de coplas, ruada e un concerto a cargo do grupo Treixadura. O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, presentou esta mañá a programación de actividades que organiza a área de Artes e Festexos para esta cita, declarada festa de interese turístico de Galicia.

11.00 a 14.00 horas. Xogos populares nos Xardíns Padre Feijoo.

11.00 horas. Exposición de Maios pola rúa do Paseo, Padre Feijoo e Lamas Carvajal.

12.00 horas. Canto de coplas ao pé do Maio diante do xurado. Ruada cos cabezudos e música tradicional.

18.30 horas. Entrega de premios co canto das mellores coplas e a continuación concerto de Treixadura, un dos mellores grupos de música tracional galega. Será Praza Maior.

Hai un total de 28 maios participantes, que se agrupan en 10 tradicionais, 7 artísticos, 4 creativos e 7 infantís.

Celebrada o primeiro domingo do mes de maio, esta festa anuncia o esplendor das flores e a despedida do cru inverno. De orixe incerta, o rito celébrase desde tempos moi remotos en varios lugares de Galicia, aínda que en Ourense ten unha carácter destacado e singular. Desde as 11:00 da mañá, as esculturas vexetais realizadas a man con musgo, flores e carrabouxos ocuparán toda a rúa do Paseo exhibindo as súas formas, tradicionais (piramidais) ou artísticas. Estas figuras ou maios estarán acompañados sempre do canto das coplas: versos satíricos sobre a actualidade política e social que a tradición manda vender a cambio dun aguinaldo.

Xa desde o mediodía, un desfile de cabezudos acompañados con música de gaiteiros amenizará a xornada festiva mentres os xurados valoran aos participantes (repartiranse 15.000 € en premios), que se prolongará pola tarde coa entrega de premios e o canto das coplas finalistas nos Xardíns de Padre Feijoo ás 18:30 e unha actuación do grupo de música tradicional, Treixadura ás 19:00 a continuación.

Treixadura, máis de 30 anos da mellor música tradicional

Treixadura constitúe dende 1990, un espectáculo musical sorprendente. A música tradicional observada desde dúas concepcións ben arraigadas: o canto e a gaita. Un tempo no que o grupo foi modelando o seu camiño transformando o estilo, sen renunciar ao seu son característico. Fieis ao compromiso co seu público, tentando elevar a música tradicional ao máximo nivel.

Ao longo da súa traxectoria son moitas as melodías que rescataron do anonimato e outras tantas creadas para que a cadea de transmisión da música tradicional continúe viva. Un xeito de facer cunha personalidade moi característica, de enlazar a raíz musical da nosa cultura co xeito de entender hoxe a música tradicional.