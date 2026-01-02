Ourense Cidade

O Concello aproba descontos de ata o 51% nos autobuses urbanos e a gratuidade para menores de 14

O Concello de Ourense aprobou os novos prezos bonificados para as viaxes no servizo de autobuses urbanos con Tarxeta Milenio que estarán vixentes durante todo o ano 2026.

Onda Cero Ourense

Ourense |

Entra en servizo a nova liña 6 de autobuses urbanos desde a antiga estación até Barrocás
Entra en servizo a nova liña 6 de autobuses urbanos desde a antiga estación até Barrocás | onda cero

O prezo por viaxe para as persoas usuarias da Tarxeta Milenio de estudantes será 0,21 euros, o que supón unha bonificación do 51,16%. Pola súa banda, as persoas titulares da Tarxeta Milenio ordinaria pagarán 0,49 euros por viaxe, cun desconto do 20,96%. O resto de abonos ou títulos multiviaxe existentes non se inclúen nesta medida ao estar xa bonificados ao 100% pola Ordenanza Fiscal vixente.

Ademais, as viaxes serán gratuítas para a poboación infantil, ata os 14 anos, durante todo o ano. Poderán beneficiarse desta medida os nenos e as nenas nados entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de decembro de 2026. Para acreditar o cumprimento desta condición e acceder á bonificación do 100%, será necesario presentar o documento nacional de identidade (DNI).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer