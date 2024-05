O Colexio de Ópticos de Galicia sinala que o 59% das persoas con estudos superiores son miopes

O Colexio Oficial de Ópticos e Optometristas de Galicia aproveita para lembrar que é fundamental que os mozos teñan unha boa saúde visual para poder facer fronte a esta sobrecarga visual.

Á hora de ler libros ou repasar notas utilízase a visión de primeiro plano e para enfocar correctamente as letras, o colexio explica que os músculos dos ollos deben traballar adaptando a visión a esa distancia concreta e próxima. “Como con calquera outro músculo do corpo, manter os músculos dos ollos na mesma posición durante horas adoita provocar dor e adormecemento, polo que é necesario relaxalos de cando en vez para que descansen” explica a presidenta do Colexio. , Esther Amaro.

Dar descanso os ollos

Para dar un descanso aos músculos dos ollos e evitar a fatiga visual, os optometristas recomendan facer pausas periódicas. Aconsellan poñer en práctica a regra do 20/20/20, é dicir, aproximadamente cada 20 minutos é recomendable levantarse da cadeira e mirar ao lonxe, se é posible pola fiestra, uns 20 segundos.

Coidado coa luz azul das pantallas

Os estudantes que confían nun ordenador ou na tableta para estudar pasan horas diante das pantallas. Colexio lembra que a luz azul que emiten estas pantallas afecta aos ollos, provocando unha fatiga visual ao cabo dun tempo. “Os efectos da fatiga visual poden ser coceira nos ollos, vermelhidão, lagrimeo ou dor, un conxunto de síntomas coñecidos como síndrome da visión por ordenador” explica Esther Amaro.

Neste punto, Colexio recomenda o uso de lentes de luz azul que poden axudar a reducir esta síndrome informática. Explica que se trata de lentes que, independentemente de que as lentes sexan graduadas ou non, teñen protección contra a luz que emiten os dispositivos dixitais, garantindo que os ollos estean repousados ​​durante horas, sen esquecer sempre os descansos. Pero os optometristas lembran que, na medida do posible, o ideal é estudar nunha habitación que teña luz natural, evitando os reflexos da luz solar contra a pantalla, sempre coa fiestra ao lado esquerdo da mesa. Tamén destacan que é fundamental unha correcta ergonomía, mantendo unha boa postura corporal e unha boa posición de estudo que contribuirá ao confort visual durante o tempo de estudo.