El COB inicia una nueva era: nace el “Cloud.gal Ourense Baloncesto”

El Club Ourense Baloncesto (COB) abre un capítulo inédito en su historia. La entidad ha anunciado esta mañana un acuerdo de patrocinio principal con Cloud.gal, la división especializada en servicios en la nube del Grupo Infonet. Esta alianza no solo supone un pulmón económico para el club, sino un cambio integral en su identidad: desde hoy mismo, el equipo competirá en la Primera FEB bajo la denominación oficial de Cloud.gal Ourense Baloncesto.

El salto tecnológico del COB

Cloud.gal, bajo el paraguas de la experimentada consultora Infonet, se ha consolidado como el referente gallego en soberanía de datos. Liderada por su CEO, Rafa Villaverde, la compañía destaca por ser el primer proveedor con una infraestructura de nube privada 100% gallega, priorizando la ciberseguridad y la cercanía física de sus centros de datos.

"Este acuerdo es un paso natural para nosotros", señala Villaverde. "En Infonet siempre decimos que somos la nube con los pies en la tierra, y no hay mejor forma de demostrar ese arraigo que apoyando uno de los pilares del deporte y la sociedad ourensana como es el COB".

Estreno ante un grande y debut en el Pazo con derbi

La nueva era del Cloud.gal Ourense Baloncesto tendrá su puesta de largo oficial el próximo 4 de enero. El escenario será el Movistar Arena, donde el equipo estrenará su nueva denominación y uniforme —que lucirá el logotipo de la tecnológica en la parte trasera— en un duelo de alto voltaje frente al Movistar Estudiantes.