Cultura

Celebración do 25 aniversario do Ecoespazo do Rexo en Allariz

Allariz vistese de gala para celebrar o 25 aniversario do ecoespazo do Rexo, unha emblemática obra do recoñecido artista Agustín Ibarrola, falecido o ano pasado e que se inaugurou nunha noite máxica de San Xoán do 1999.

Óscar Gómez