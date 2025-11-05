Cándido, tradición e modernidade no casco histórico de Ourense

Transcurría 1975 cando Isabel Orbán e Cándido Martínez pais de Cándido e Julio Martínez fundan o Hostal Cándido, xusto encima da actual chocolatería. A finais de 1993 a chocolatería incorporouse ó negocio familiar.
Chocolatería-Café Cándido
Os meses fortes para a chocolatería son cando “acompaña” o frío, pero hai demanda todos os días. A maioría dos clientes son “adictos” ó chocolate e os churros de Cándido. A chave é o chocolate, ahí reside o auténtico segredo do chocolate con churros, seu emblema, quen proba os churros artesáns de Cándido volta.
Cándido non é sólo churros, o cliente tamén poderá desfrutar dunha gran selección de sándwiches, bocadillos, racións e picoteo. Ademáis, para grupos, Chocolatería Café Cándido adaptase as suas necesidades ou gustos e para que as suas celebracións sexan máis íntimas dispoñen de salóns privados para cumpreaños, ceas de amigos, ceas de empresa, reunións…
A cafetería é moi ampla e conta con unha grande selección de todo tipo de bebidas. Cando o tempo acompaña dispoñen dunha gran terraza na histórica praza do Eironciño dos Cabaleiros.
Hotel Novo Cándido
40 metros, ou o que é o mesmo 1 minuto andando, separan a histórica chocolatería e o Hotel Novo Cándido, a nova aposta da familia Martínez Orbán desde 2017.
Novo Cándido é un hotel moderno e acolledor situado en pleno casco antigo de Ourense, a Rúa San Miguel.
Servicios Dispoñibles no Hotel Novo Cándido
- Recepción 24 horas
- Servicio de Habitacións
- Servicio Restaurante: menús diarios e comidas variadas baixo reserva.
- Bar & Cafetería: dispoñible en horario de 08:30 a 23:00 horas.
- Ascensor: que esté no casco antiguo non significa renunciar a un moderno e rápido ascensor.
- Sala de Estar: Reláxese ou tome algo na sala de lectura e televisión para clientes.
- Habitaciones Adaptadas para persoas con mobilidade reducida.
- Información Turística na recepción.
- Sala para presentacións ou reunións de empresa con capacidade para 100 persoas. Espazo que conta con bar privado e adaptado tamén a calquera tipo de celebracións. Conta con pantallas planas de televisión, aire acondicionado, wifi …
- Wifi Gratis para clientes en todas as instalaciones do hotel.
- Servizo de prensa para clientes.
- O bar e a cafetería é o lugar ideal para almorzar, comer, cear ou simplemente tomar algo.
- Comidas por encargo e cociña siempre abierta.
Hostal Cándido, Chocolatería - Cafetería
- 988 22 96 07
Hotel Novo Cándido
- 988 98 91 25