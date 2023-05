"O cambio está nas túas mans", lema da candidatura de Manuel Cabezas

"O cambio está nas túas mans" é o lema elixido pola candidatura de Manuel Cabezas para a campaña electoral que comezará o vindeiro venres, día 12, e que inclúe a celebración de máis de cincuenta actos públicos por todo o municipio ourensán. “Precisamos con urxencia unha substitución no goberno local”, sinala o candidato á alcaldía da terceira capital de Galicia, “onde o 70% dos seus habitantes coincide en que Ourense, neste momento, non é unha cidade na que desenvolver un plan de vida.

Máis aínda cando o clima político que xera o actual alcalde é cada vez máis “máis insoportable”, engade Manuel Cabezas: “Por iso non me estraña para nada que case o 52% dos cidadáns digan que a imaxe que transmite o concelleiro de Ourense é o que é o que se fai. é malo". Ante esta situación, Manuel Cabezas quere devolverlle a ilusión á cidadanía cunha “Aposta de futuro” que desenvolverá con medidas máis concretas a partir do vindeiro venres, xa no marco da campaña electoral e despois de ter presentado a primeira parte do seu proxecto con 66 medidas repartidas en 14 áreas de goberno.

Serán máis de cincuenta actos públicos nos que presentará unha versión máis detallada do seu proxecto para Ourense, despois de realizar máis de vinte visitas en tres quendas aos barrios da capital. Manuel Cabezas sostén que sen escoitar é imposible tomar as decisións correctas: “Por iso foi unha experiencia moi gratificante escoitar á xente a pé de rúa e recoller as súas achegas para o futuro de Ourense; Non vin a ningún outro grupo que teña presentado este primeiro exame ante o público”.