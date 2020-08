El BNG lleva a la justicia las supuestas prebendas del PP en Castrelo de Miño

El BNG registró hoy un escrito en los juzgados de Ourense en el que ponen en conocimiento de la justicia las supuestas prebendas que el Partido Popular ofreció a los ediles del PSOE en Castrelo de Miño.

La representante de la Ejecutiva Nacional del BNG, Noa Presas, aseguró que llevan a cabo la actuación ante la negativa del Partido Socialista de denunciar formalmente los hechos que desveló la edil Catalina González la semana pasada.

La concejala que aún se mantiene fiel a la formación, reconoció en una rueda de prensa que ella fue la primera edil a la que el Partido Popular había intentado comprar con prebendas para llevar a cabo una posible moción de censura en el ente municipal. Aseguró que el PP le ofreció 'puestos en la diputación y salarios excesivos'.

El alcalde de Castrelo de Miño, Esteban Suárez, afirmó que en el concello no tienen constancia de que los dos concejales hayan sido expulsados del PSOE y le reclama al partido no haberle aplicado las debidas medidas sancionatorias. Reconoce que no pueden evitar que se lleve a cabo el pleno puesto que este siempre debe llevarse a cabo diez días después de la presentación de la solicitud de la moción de censura. Sin embargo, esperan que esta iniciativa lleve a la fiscalía a investigar el caso y 'actuar debidamente para que esto no vuelva a suceder en Ourense.'

Asimismo, ambos portavoces del BNG denuncian que el Partido Popular no ha negado públicamente las acusaciones y les parece preocupante que Baltar los esté 'respaldando' implícitamente.