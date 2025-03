O BNG denuncia recorte de camas na UCI do CHUO

O BNG acusa á Xunta do PP de “mentir e manipular a realidade, pois aínda que o propio Presidente da Xunta veu inaugurar a nova UCI e afirmar que había un aumento do 30% de camas con tres módulos con dez boxes cada un, isto non é certo e iso mesmo están a denunciar as e os traballadores do Servizo, que seguen arrastrando problemas de falta de persoal e de falta de previsión nos novos espazos porque hai unha Xerencia e unha Consellaría de Sanidade que non escoitan”.

Presas denuncia que “a Xunta manipula porque sabe que só hai vinte camas operativas como UCI e con persoal propio de UCI. A Xunta sabe perfectamente que a unidade 4ª dereita creada para as obras da fase dúas está desmantelada sen equipación e sen preparación para abrir en caso de sobreaforo e que o espazo URPA que se abre cando hai sobreaforo non pode considerarse tampouco como UCI e tal e como denuncian as e os traballadores non se abre co material axeitado para críticos, é só un parche”.

O BNG considera “inaceptable que despois de dez millóns de euros o resultado sexa ter menos camas para unha poboación de máis de 300.000 persoas, sendo ademais a máis avellentada do país”.

A formación nacionalista adianta que trasladará ao Parlamento Galego “iniciativas pedindo realizar as actuacións necesarias para facer real o número de ampliación de camas comprometidas, a ampliación do persoal necesario do Servizo de UCI e os recursos materiais necesarios, así como planificar adecuadamente as medidas de ampliación e reforzo en situacións de sobreaforo e saturación e que sexan acordadas cos traballadores e traballadoras dos servizos implicados”.