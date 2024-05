Barbadás é o concello ourensán que máis poboación gañou entre 0 e 35 anos

Barbadás é o concello ourensán que máis poboación acumula entre 0 e 35 anos desde 1998, xa que rexistrou un incremento de +1.205 habitantes nesa franxa de idade. Barbadas tiña en 1998 2.519 habitantes de entre 0 e 35 anos, unha cifra que en 2023 foi de 3.724 habitantes.

A esta localidade séguelle San Cibrao das Viñas, que en 1998 rexistraba 1.244 persoas menores de 35 anos e, en 2023, 1.701, unha diferenza de +457 habitantes entre 0 e 35 anos. En terceiro lugar sitúase O Pereiro de Aguiar, que rexistrou un incremento de +173 habitantes menores de 35 anos (1.690 en 1998 e 1.863 en 2023).

As localidades que máis poboación perderon menores de 35 anos na provincia de Ourense son Ourense (-17.107 habitantes), O Barco de Valdeorras (-1.652) e Verín (-1.594). Ademais, a poboación menor de 35 anos diminuíu en -50.049 habitantes na provincia e o 96% dos seus concellos perderon poboación nesta franxa de idade.

Pablo Gracia, consultor de comunicación de apablo.com, considera que “a falta de oportunidades está a provocar que os mozos se vexan obrigados a emigrar e non ter fillos. Creo que esta falta de oportunidades é consecuencia dunha mala política económica, consistente en extraer riqueza do sector produtivo para gastala no sector improdutivo, o que frea o crecemento e as expectativas de futuro dos mozos.