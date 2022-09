A Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Ourense (ATAVE) condena os actos vandálicos ocorridos a semana pasada e na noite do domingo en diferentes empresas asociadas, cuxo único defecto é o de crear riqueza cos seus impostos, ademais de ser un motor de emprego para a provincia.

Dende ATAVE cremos que ser demócrata é cuestión de respectar os dereitos dos demais, aínda que se trate de traballo, por iso mostramos o noso total respecto ao dereito fundamental dos traballadores a sumarse á folga, pero non podemos facer outra cousa. que condenar rotundamente os ataques contra as empresas.

A situación económica do país é grave, a crise económica xa se albisca sobre as empresas e por iso, os ataques e danos materiais causados ​​contra as empresas non fan máis que poñer unha pedra máis no muro das dificultades económicas polas que todos pasamos.Por iso, e a pesar das excesivas accións violentas que estamos a vivir non só en Ourense, senón tamén noutros puntos da xeografía española, reafirmamos a vontade da Patronal do metal de chegar a un acordo e queremos lembrar que é foron os propios sindicatos os que decidiron romper as negociacións en maio.

Así, dende ATAVE só queda repetir que a solución para chegar a un acordo nunca pode pasar por actos vandálicos e que o fin deste problema só chegará se todas as partes se unen e negocian de forma racional, tendo en conta a situación económica de o país e as dificultades polas que están pasando todas as empresas nacionais, moi debilitadas tras a pandemia de coronavirus e o recente conflito en Ucraína.