Araújo propón a instalación de cámaras intelixentes para controlar o tráfico

O portavoz de Ciudadanos en Ourense, Pepe Araújo, presentará no pleno, vía moción, unha proposta para a instalación de cámaras baseadas en Intelixencia Artificial, nas que sensores e outros dispositivos recollen información e a comparan coas súas bases de datos, sendo de gran utilidade para xestión do tráfico, pero tamén como medida de vixilancia e seguridade cidadá.

fonte de información na procura de desaparecidos

“Xa se instalaron cámaras intelixentes noutras cidades españolas, demostrando que son eficaces para o control e a seguridade cidadá, reducindo o número de actos vandálicos en zonas de especial valor patrimonial, como o casco histórico de Ourense”, apuntou Araújo.

Nesta liña, o portavoz de Cs subliñou que a utilidade desta tecnoloxía tamén pode ser unha fonte de información na procura de desaparecidos, no control das medidas xudiciais en casos de violencia de xénero, así como nos delincuentes na busca e captura por parte dos desaparecidos. as autoridades xudiciais e policiais ou como fonte de información no caso de que o xuíz o indique nun caso concreto.