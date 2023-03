Aprobado o proxecto de trazado do tramo do enlace Ourense-Cambeo

A Consellería de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana (Mitma) aprobou o expediente de información pública e definitivamente o proxecto de trazado do tramo da autovía A-56 entre Ourense e o cruce de Cambeo, na provincia de Ourense. O correspondente anuncio de aprobación publícase hoxe no Boletín Oficial do Estado (BOE). As obras do tramo teñen un orzamento estimado de 129,5 millóns de euros (IVE incluído).

Unha vez analizadas as alegacións presentadas e os informes recibidos no trámite de información pública, xa se está a redactar o proxecto de construción. Neste proxecto, que é continuación do proxecto de trazado, a actuación definirase co grao de detalle necesario para facer factible a súa construción e explotación, tal e como establece a Lei 37/2015, do 29 de setembro, de estradas. Unha vez aprobado o proxecto construtivo procederase á licitación das obras.

Investimentos de Mitma na autovía A-56

A autovía A-56 unirá Ourense con Guntín (Lugo), e desde aquí continuará ata Lugo pola A-54 (en servizo de Palas de Rei a Lugo). Comeza pola Circunvalación Ourense Norte (dividida en dous subtramos: Eirasvedrás-Quintela, cuxas obras xa comezaron, e Quintela-A Casilla, cuxo proxecto está en redacción) e remata no tramo Narón-Guntín, xa pertencente á provincia de Ourense. Lugo, cuxo proxecto tamén está previsto por Mitma.

O tramo San Martiño-A Barrela, situado na provincia de Lugo, xa foi encargado por Mitma en setembro de 2020, cun investimento total de máis de 50 millóns de euros.