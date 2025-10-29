Sostibilidade

Allariz incorpora un novo Punto Limpo Móbil eléctrico

O Concello de Allariz presentou un novo Punto Limpo Móbil, un vehículo 100% eléctrico, que busca mellorar a xestión de residuos e promover a economía circular.

Onda Cero Ourense

Ourense |

O proxecto, “Adquisición dun vehículo eléctrico con punto limpo móbil do Concello de Allariz”, foi financiado a través dunha convocatoria da Xunta de Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, e cofinanciado polos Fondos Next Generation EU a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, promovendo a transición ecolóxica e a modernización dos servizos públicos locais.

O vehículo está adaptado para:

· Transporte e recollida de residuos, e servizos auxiliares de xardinería..

· Facilitar o acceso ás parroquias e barrios mediante a caixa punto limpo móbil, a un servizo próximo de recollida de pequenos residuos (roupa, pilas, lámpadas, pequena ferralla, pantallas,...).

· Traslado doutros materiais ou residuos voluminosos mediante unha caixa auxiliar.

Segundo a alcaldesa e o concelleiro tratase dun proxecto que combina innovación, eficiencia e compromiso co noso entorno. Queremos seguir avanzando cara a un Allariz máis verde e máis consciente.” E para iso as administracións debemos por os medios e todos e todas o compromiso de avanzar na sostibilidade.

Esta iniciativa representa un paso máis cara a un modelo de xestión ambiental máis sostible, no que Allariz leva tempo sendo líder a nivel galego, achegando á cidadanía novas ferramentas para fomentar boas prácticas ambientais.

