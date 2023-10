O Aceites Abril volve de vacio de Torrelavega e segue colista

O Aceites Abril cae derrotado en Torrelavega por 3-1 nun partido no que o as Ourensanas foron de máis a menos e non lograron facer valer o vantaxe de levar o primeiro set. O partido comeza co Aceites Abril Voleourense moi enchufado no primeiro set que con boas accións de saque e ataque non permitiu ao CV Torrelavega xogar o seu partido en ningún momento e conseguiron adiantarse no marcador cun parcial 21-25.

No segundo set os locais comezaron moi fortes co saque provocando moitos erros non forzados das ourensás, que Fixérono para que en ningún momento puidesen entrar no dinámica do conxunto, isto provocou que o Torrelavega empatase o encontro a 1, levando este set 25-12.

O terceiro set comezou con máis igualdade e en moitos momentos Houbo unha gran igualdade, pero ao final do set impuxéronse os ataques dos locais para levar o 2-1, cun parcial 25-20. No cuarto set, que sería o definitivo, o Voleyourense non foi capaz para entrar na súa dinámica, e os locais non pararon presiona co seu saque o que lles fixo tomar este set con facilidade por 25-10, e o encontro por un resultado de 3-1.

O Aceites Abril Voleourense recibirán o sábado 4 de novembro, no Pompeo, dende as 19.00 horas ata o penúltimo clasificado, o CV Oviedo, no que será unha oportunidade máis para o ourensanas para conseguir os seus primeiros puntos na Superliga 2.