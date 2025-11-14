El Aceites Abril Voleyourense visita al UCAM Torrejón

Tras la victoria por 3-0 ante Voley Playa Madrid en O Pompeo, el conjunto ourensano llega con buenas sensaciones y el propósito de dar continuidad a su crecimiento en juego y resultados. La regularidad en recepción, la eficacia en ataque y la presión desde el saque fueron claves en la última jornada, y volverán a ser determinantes ante un rival de alto nivel.

El UCAM Torrejón se caracteriza por su potencia ofensiva, especialmente en las acciones por banda y centro, además de una defensa sólida que le permite sostener intercambios largos. El Aceites Abril Voleyourense buscará imponer su ritmo desde el inicio, con un planteamiento basado en la intensidad, la organización colectiva y la gestión eficaz de los momentos decisivos.

El cuerpo técnico confía en que el equipo mantenga la línea ascendente mostrada en las últimas semanas y sea capaz de competir de igual a igual ante un rival exigente en una de las pistas más complicadas de la competición.