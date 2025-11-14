Voleibol

El Aceites Abril Voleyourense visita al UCAM Torrejón

El Aceites Abril Voleyourense afronta este fin de semana una nueva jornada de la Superliga 2 Femenina visitando al UCAM Torrejón, uno de los equipos más competitivos del grupo. El encuentro se disputará este sábado a las 19:30 horas en el Pabellón José Antonio Paraíso.

Onda Cero Ourense

Ourense |

El Aceites Abril Voleyourense compite pero cae 3-1 en su visita a Arona
El Aceites Abril Voleyourense compite pero cae 3-1 en su visita a Arona | Volei Ourense

Tras la victoria por 3-0 ante Voley Playa Madrid en O Pompeo, el conjunto ourensano llega con buenas sensaciones y el propósito de dar continuidad a su crecimiento en juego y resultados. La regularidad en recepción, la eficacia en ataque y la presión desde el saque fueron claves en la última jornada, y volverán a ser determinantes ante un rival de alto nivel.

El UCAM Torrejón se caracteriza por su potencia ofensiva, especialmente en las acciones por banda y centro, además de una defensa sólida que le permite sostener intercambios largos. El Aceites Abril Voleyourense buscará imponer su ritmo desde el inicio, con un planteamiento basado en la intensidad, la organización colectiva y la gestión eficaz de los momentos decisivos.

El cuerpo técnico confía en que el equipo mantenga la línea ascendente mostrada en las últimas semanas y sea capaz de competir de igual a igual ante un rival exigente en una de las pistas más complicadas de la competición.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer