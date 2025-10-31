El Aceites Abril Voleyourense viaja a Tenerife en busca de su primera victoria ante Arona

El Aceites Abril Voleyourense afronta este fin de semana una nueva jornada de la Superliga 2 Femenina con su desplazamiento a Tenerife, donde se medirá al Arona.

Tras las tres primeras jornadas, el equipo continúa en fase de crecimiento y con el objetivo de consolidar su regularidad en saque y recepción, aspectos clave para mejorar la eficacia ofensiva. La ausencia de Paola Comenarez sigue siendo una baja sensible en el ataque, aunque el cuerpo técnico confía en el paso adelante del grupo para compensar su falta.

El Arona llega a la cita con buenas sensaciones y un bloque sólido, especialmente en sus acciones por banda, por lo que el Aceites Abril Voleyourense deberá mantener la concentración y minimizar los errores no forzados para tener opciones de competir el encuentro.