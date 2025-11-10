El Aceites Abril Voleyourense suma una victoria sólida ante Voley Playa Madrid

El equipo ourensano mostró una buena versión colectiva, especialmente en las fases de saque, bloqueo y continuidad defensiva, que marcaron diferencias a lo largo del encuentro.

El primer set se desarrolló con máxima igualdad, con alternancias constantes en el marcador. En el tramo final, el Aceites Abril Voleyourense logró ajustar la presión desde el saque y gestionar con eficacia los puntos decisivos para cerrar el parcial por 25-23.

En el segundo set, el equipo local consiguió estabilizar la recepción y aumentar su presencia ofensiva, lo que permitió ampliar ventajas y controlar el ritmo del juego. La regularidad en la construcción y la gestión de las segundas acciones fueron claves para cerrar el parcial por 25-19.

El tercer set mantuvo la misma línea de equilibrio, aunque nuevamente el Aceites Abril Voleyourense fue capaz de imponerse en los momentos determinantes. La intensidad defensiva y la presión en la primera línea de bloqueo permitieron desactivar las opciones de reacción de Voley Playa Madrid, cerrando el encuentro con el 25-21 definitivo.

Este triunfo supone un paso adelante en la consolidación del juego del equipo, que continúa afianzando automatismos y aumentando su competitividad en la Superliga 2 Femenina.

El Aceites Abril Voleyourense regresará a los entrenamientos esta semana para preparar su próximo compromiso liguero, donde buscará mantener la dinámica positiva y seguir creciendo en la competición.