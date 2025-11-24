El Aceites Abril Voleyourense suma una victoria de carácter en O Pompeo

El encuentro mantuvo una igualdad constante desde el inicio, con ambos equipos alternando ventajas y obligando a resolver los tres parciales en finales ajustados. En el primer set, el conjunto ourensano supo gestionar con calma los puntos decisivos para cerrar el 26-24. La misma dinámica se repitió en el segundo parcial, donde la mejora en recepción y una mayor continuidad ofensiva permitieron al Aceites Abril Voleyourense imponerse por 25-23.

El tercer set fue el más exigente del encuentro. Astillero elevó su nivel de agresividad en ataque y defensa, pero el equipo local mostró carácter competitivo, sostuvo la recepción con un 68% de eficacia positiva en el global del partido y resolvió el parcial en la prolongación por 28-26, logrando así cerrar el triunfo por la vía rápida .

La mejora en las fases de saque, la solidez defensiva y la capacidad de trabajar puntos largos fueron determinantes para que el Aceites Abril Voleyourense sumara tres puntos más en la clasificación y consolidara su crecimiento dentro de la competición.

El equipo se centrará ahora en preparar la próxima jornada, con el objetivo de mantener la dinámica ascendente mostrada en O Pompeo.