El Aceites Abril Voleyourense roza la remontada pero cae en el tie-break ante UCAM Torrejón

El Aceites Abril Voleyourense protagonizó uno de sus partidos más competidos de la temporada en su visita al Pabellón José Antonio Paraíso, donde cayó por 3-2 frente a UCAM Torrejón en un encuentro largo, exigente y decidido únicamente en los momentos finales del quinto set.

El primer set comenzó con dominio del conjunto local, que aprovechó su potencia ofensiva y un alto nivel de continuidad en sus primeros contactos para imponerse con claridad. Sin embargo, el Aceites Abril Voleyourense reaccionó con firmeza a partir del segundo parcial, ajustando su sistema de recepción y mejorando la efectividad en ataque.

Ese crecimiento se reflejó en los sets segundo y tercero, donde el equipo ourensano mostró una versión mucho más sólida, controló el ritmo de juego y consiguió adelantarse en el marcador global gracias a una buena gestión de las transiciones y del saque táctico.

Con 1-2 en el partido, UCAM Torrejón elevó de nuevo su nivel en el cuarto set, imponiendo su estructura ofensiva y obligando a las ourensanas a afrontar el tie-break. En la manga definitiva, el conjunto local tomó ventaja desde los primeros puntos y mantuvo la iniciativa hasta cerrar el encuentro por 15-7.

A pesar de la derrota, el Aceites Abril Voleyourense ofreció una actuación competitiva, mostrando carácter, momentos de buen juego y capacidad de adaptación ante un rival de alto nivel. El equipo continúa dando pasos adelante en la construcción de su identidad y buscará transformar estas sensaciones en victorias en las próximas jornadas.

El conjunto ourensano regresará a la competición la próxima semana, cuando volverá a jugar en O Pompeo ante su afición.

