Voleibol

El Aceites Abril Voleyourense recibe a Voley Playa Madrid con intención de dar continuidad a la mejora

El Aceites Abril Voleyourense afronta una nueva jornada de la Superliga 2 Femenina como local, recibiendo a Voley Playa Madrid en el Polideportivo O Pompeo este sábado a las 19:30 horas.

Onda Cero Ourense

Ourense |

El Aceites Abril Voleyourense compite pero cae 3-1 en su visita a Arona
El Aceites Abril Voleyourense compite pero cae 3-1 en su visita a Arona | Volei Ourense

El equipo llega tras la derrota 3-1 en Tenerife ante Arona, encuentro en el que se observaron tramos de juego más estable. El objetivo será mantener esa regularidad, mejorar la eficacia ofensiva y reducir errores no forzados para competir los finales de set.

Voley Playa Madrid presenta un sistema ordenado y capacidad para sostener ritmo en ataque y contraataque. El Aceites Abril Voleyourense deberá controlar la recepción y subir la efectividad de su primer ataque para tener opciones de llevar la iniciativa.

El equipo buscará sumar su primer triunfo ante su afición y consolidar las mejoras mostradas en la última jornada.

