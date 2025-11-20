El Aceites Abril Voleyourense recibe al CV Astillero con el objetivo de volver a sumar

El equipo ourensano busca reencontrarse con la victoria ante su afición y dar continuidad a las buenas sensaciones mostradas en las últimas jornadas.

Tras el ajustado encuentro ante UCAM Torrejón, decidido en el tie-break, el Aceites Abril Voleyourense llega con la confianza de haber competido a un gran nivel. La mejora en recepción, la capacidad para alargar las defensas y el aumento de eficacia en los momentos clave fueron aspectos destacados del último partido y constituirán elementos esenciales para esta jornada.

El CV Astillero se presenta como un rival intenso, con un grupo joven que destaca por su actividad defensiva y su ritmo en transición. El Aceites Abril Voleyourense deberá imponer su saque, mantener estabilidad en recepción y encontrar fluidez ofensiva para llevar la iniciativa y marcar diferencias desde el inicio.

El equipo confía en aprovechar el impulso de O Pompeo para seguir creciendo y sumar puntos importantes en la clasificación.