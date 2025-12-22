El Aceites Abril Voleyourense se despide del año con una victoria sólida

El conjunto ourensano dominó el encuentro desde el inicio, mostrando solidez en recepción y una buena gestión del juego en todas las fases. En el primer set, el Aceites Abril Voleyourense impuso su ritmo desde el saque y el contraataque, cerrando el parcial con claridad por 25-13.

En el segundo set, Extremadura Arroyo trató de reaccionar, pero el equipo local mantuvo la concentración y supo controlar los momentos clave para ampliar la ventaja con un 25-19 que acercaba el triunfo.

El tercer parcial confirmó la superioridad del Aceites Abril Voleyourense, que volvió a mostrarse sólido y ordenado, sin conceder opciones al rival y cerrando el encuentro por 25-18, certificando una victoria importante antes del parón navideño. Este triunfo permite al Aceites Abril Voleyourense reforzar su confianza y consolidar la progresión mostrada durante las últimas jornadas, afrontando el descanso navideño con buenas sensaciones y una posición competitiva en la clasificación.