El Aceites Abril Voleyourense se despide del año con una victoria sólida

El Aceites Abril Voleyourense cerró el año competitivo con una victoria clara ante Extremadura Arroyo, imponiéndose por 3-0 en el Polideportivo O Pompeo, en un encuentro correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta de la Superliga 2 Femenina.

El conjunto ourensano dominó el encuentro desde el inicio, mostrando solidez en recepción y una buena gestión del juego en todas las fases. En el primer set, el Aceites Abril Voleyourense impuso su ritmo desde el saque y el contraataque, cerrando el parcial con claridad por 25-13.

En el segundo set, Extremadura Arroyo trató de reaccionar, pero el equipo local mantuvo la concentración y supo controlar los momentos clave para ampliar la ventaja con un 25-19 que acercaba el triunfo.

El tercer parcial confirmó la superioridad del Aceites Abril Voleyourense, que volvió a mostrarse sólido y ordenado, sin conceder opciones al rival y cerrando el encuentro por 25-18, certificando una victoria importante antes del parón navideño. Este triunfo permite al Aceites Abril Voleyourense reforzar su confianza y consolidar la progresión mostrada durante las últimas jornadas, afrontando el descanso navideño con buenas sensaciones y una posición competitiva en la clasificación.

