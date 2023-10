Aceites Abril Voleyourense sufriu unha derrota ante o CV Leganés por 1-3, onde o equipo Pablo Pérez demostrou que pode competir e competir ben nesta nova categoría para os ourensáns.

Os dous primeiros sets foron para o equipo visitante, grazas a bos saques do equipo madrileño que fixo o recepción do equipo local, que lle dificultou o peche do puntos desas dúas primeiras xornadas en ataque e foron levados polo Xogadores do CV Leganés por 15-25 e 16-25.

O Aceites Abril debuta na Superliga 2 | onda cero

No terceiro set os ourensáns demostraron a súa forza e cun gran saque Dificultaron a recepción do equipo visitante, o que lle impediu xogar cómodo, o que fixo que tivesen moitos erros en ataque, e As ourensás levaron definitivamente este set 25-23.

Unha vez comezado o cuarto set, os xogadores do Leganés Empezaron de novo cun gran acerto no servizo, que de novo facer saír os erros na recepción local, o que lle fixo atrapar vantaxe. Pero o Aceites Abril Voleourense con algúns bos saques poñer a igualdade no marcador. Unha vez que chegas ao punto 20, outro racha de acertos do equipo madrileño, fixo que se levaran o cuarto conxunto e ao mesmo tempo definitivo por 21-25.

As ourensás visitan a pista de Tenerife na vindeira xornada Paradise Park, no que se prevé un partido complicado xa que o é dos equipos fortes da competición, pero os ourensáns irán con todo para intentar traer algún punto das illas.